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В Омске легковушка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц 24-й Северной и Осоавиахимовской.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 декабря, автомобиль сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Центральном округе.

По предварительной версии, водитель «Шевроле Нива», 62-летний мужчина, на перекрестке улиц 24-й Северной и Осоавиахимовской сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре».

— Пешеход — женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полиция проводит проверку, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.