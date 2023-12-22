В Омске легковушка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром, 22 декабря, автомобиль сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Центральном округе.
По предварительной версии, водитель «Шевроле Нива», 62-летний мужчина, на перекрестке улиц 24-й Северной и Осоавиахимовской сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре».
— Пешеход — женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Полиция проводит проверку, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.