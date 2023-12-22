Свердловчанка родила ребенка в бане и закопала в сугробе

«Девушка втайне пришла на дачу к свекру, заперлась в бане и родила там ребенка. Дедушка в этот день решил заехать на дачу и нашел невестку в бане с малышом на руках. Пока он ходил за простыней, она закопала его в сугробе», — пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник.