Машину разорвало в клочья: в Челябинске иномарка врезалась в погрузчик, на месте погибли двое

В челябинском поселке Новосинеглазово ранним утром 22 декабря произошла смертельная авария. На улице Чехова столкнулись Skoda Rapid и фронтальный погрузчик XMJ.
От Skoda после столкновения с тяжелой техникой остались одни обломки.
— В салоне автомобиля находилось трое мужчин, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.
Еще одного пассажира с места аварии увезли в больницу.
Известно, что погибшему водителю было 36 лет. Причины ДТП сейчас выясняют.
Ранее в Челябинской области водитель грузовика погиб после столкновения со снегоуборочной машиной.