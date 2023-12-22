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Машину разорвало в клочья: в Челябинске иномарка врезалась в погрузчик, на месте погибли двое

Два человека погибли при столкновении иномарки с погрузчиком в Челябинске.
Источник: ГИБДД Челябинска

В челябинском поселке Новосинеглазово ранним утром 22 декабря произошла смертельная авария. На улице Чехова столкнулись Skoda Rapid и фронтальный погрузчик XMJ.

От Skoda после столкновения с тяжелой техникой остались одни обломки.

— В салоне автомобиля находилось трое мужчин, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — Водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще одного пассажира с места аварии увезли в больницу.

Известно, что погибшему водителю было 36 лет. Причины ДТП сейчас выясняют.

Ранее в Челябинской области водитель грузовика погиб после столкновения со снегоуборочной машиной.