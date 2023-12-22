«Таразского Гринча» задержали полицейские

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 188 УК РК (Кража). Отметим, что согласно ч.1 ст. 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Два дня назад стало известно о сельчанине из Павлодарской области, подозреваемом в том, что он срубил сосну во дворе у соседа. Кражу дерева помогла раскрыть служебная собака. Теперь вместо новогоднего настроения на мужчину завели уголовное дело.