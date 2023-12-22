В Перми выявлена ОПГ, торгующая запрещенными медикаментами. Видео

«С 2020 года члены преступной группы незаконно завозили на территорию РФ лекарства, а потом распространяли их через интернет. Всего банда торговала более 20 лекарственными препаратами, их стоимость составляла от полутора до 11 тысяч рублей за упаковку. Преступники находились в Перми, Уфе и Крыму», — рассказали в ведомстве.