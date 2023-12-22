На глазах у детей. Альпинист в костюме Деда Мороза разбился в Челябинске

В Челябинске во время предновогоднего праздника произошла трагедия — мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с высоты и погиб. Всё произошло на глазах детей и родителей, собравшихся во дворе. Рассказываем, что известно о ЧП.
Спускался с 24 этажа.
Трагедия случилась 21 декабря у дома на улице Лесопарковой, практически в центре города. Вечером здесь был праздник двора — дети и взрослые развлекались и ждали появления Деда Мороза. Сказочный персонаж должен был попасть на представление необычным способом — спуститься с верхнего этажа высотного дома.
Когда человек в красном кафтане и шапке появился на балконе 24-го этажа, на него направили свет прожектора, а зрители начали снимать происходящее. Дед Мороз принялся спускаться и вдруг полетел вниз. Сначала никто даже не понял, что произошло нечто страшное. «Да он не упал!» — слышится возглас за кадром на видеозаписи произошедшего, которая появилась в сети. Однако вскоре к дому подъехала скорая помощь, а затем прибыли следователи.
Что стало причиной трагического случая, предстоит установить специалистам. По предварительным данным, у промышленного альпиниста, который исполнял роль Деда Мороза, возникла неполадка с тросами, и он упал с высоты около 60 метров на крышу пристроя.
«Дети кричали, плакали».
В управляющей компании дома произошедшее назвали «ужасным и совершенно непредсказуемым случаем». Там добавили, что сделают все необходимое, чтобы помочь следователям разобраться в причинах трагедии.
Для людей, ставших свидетелями падения мужчины, случившееся также стало шоком.
«Это какой-то кошмар. Дети кричали, плакали. Полиция приехала, скорая. Но там уже бесполезно, конечно, было спасать, сразу насмерть», — цитирует слова челябинки Первое областное информагентство.
В региональном следственном управлении СКР корреспонденту chel.aif.ru сообщили, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка, следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
В прокуратуре Челябинской области добавили, что мужчина упал с общего балкона многоэтажки «в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера».
«Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Кстати.
В этом сезоне в Челябинске набрало популярность необычное поздравление от Деда Мороза, который появлялся в квартире не через дверь, а через окно. Про альпиниста, который в образе зимнего волшебника вручал подарки ребятишкам, в середине декабря написали в том числе и федеральные СМИ. Был ли это тот самый человек, который сорвался с балкона многоэтажки, пока неизвестно.