На глазах у детей. Альпинист в костюме Деда Мороза разбился в Челябинске

Когда человек в красном кафтане и шапке появился на балконе 24-го этажа, на него направили свет прожектора, а зрители начали снимать происходящее. Дед Мороз принялся спускаться и вдруг полетел вниз. Сначала никто даже не понял, что произошло нечто страшное. «Да он не упал!» — слышится возглас за кадром на видеозаписи произошедшего, которая появилась в сети. Однако вскоре к дому подъехала скорая помощь, а затем прибыли следователи.