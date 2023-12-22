Комсомольчанин пытался зарезать любовника своей жены

39-летний мужчина узнал о неверности своей жены и решил убить ее любовника. Для этого он позвонил ему и позвал его в гости, не сообщая причин встречи. Когда соперник пришел, хозяин квартиры вышел на лестничную клетку и сразу же начал наносить тому удары ножом в шею, грудь, лицо, так он нанес не менее семи. Подумав, что соперник мертв, хозяин квартиры вернулся домой и продолжил пить алкоголь.