Комсомольчанин пытался зарезать любовника своей жены

Комсомольчанина будут судить за покушение на убийство любовника жены, сообщает прокуратура Комсомольска-на-Амуре.
39-летний мужчина узнал о неверности своей жены и решил убить ее любовника. Для этого он позвонил ему и позвал его в гости, не сообщая причин встречи. Когда соперник пришел, хозяин квартиры вышел на лестничную клетку и сразу же начал наносить тому удары ножом в шею, грудь, лицо, так он нанес не менее семи. Подумав, что соперник мертв, хозяин квартиры вернулся домой и продолжил пить алкоголь.
Потерпевшего обнаружила соседка, она же вызвала скорую. Благодаря помощи медиков, мужчина выжил.
«Прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре, совершившего преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает прокуратура Комсомольска-на-Амуре.
Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину он признал частично.
Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре.