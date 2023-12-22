Как рассказали в Главном управлении МЧС по Самарской области, в 18:37 21 декабря поступило сообщение о пожаре на ул. Новозаводской, 6.
В Центральном районе Тольятти по данному адресу располагается предприятие КуйбышевАзот. На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.
Горел кабель компрессора, 10 погонных метров.
При помощи 17 единиц техники огонь тушили 55 человек. В 21:26 пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, проинформировали в ГУ МЧС по региону.