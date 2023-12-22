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Пожар на терри­тории КуйбышевАзота в Тольятти тушили 55 человек

Вечером в четверг там загорелся кабель компрессора.
Источник: CityTraffic.ru

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Самарской области, в 18:37 21 декабря поступило сообщение о пожаре на ул. Новозаводской, 6.

В Центральном районе Тольятти по данному адресу располагается предприятие КуйбышевАзот. На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.

Горел кабель компрессора, 10 погонных метров.

При помощи 17 единиц техники огонь тушили 55 человек. В 21:26 пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, проинформировали в ГУ МЧС по региону.

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МЧС