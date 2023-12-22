Минздрав Газы заявил о гибели более 20 000 человек

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли почти 20 000 человек.