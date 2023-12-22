Минздрав Газы заявил о гибели более 20 000 человек

«Министерство здравоохранения Газы: число погибших в результате агрессии в Газе возросло до 20 057 человек, а раненых — до 53 320», — говорится в сообщении.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли почти 20 000 человек.
За время конфликта было объявлено одно перемирие, которое продлилось с 24 ноября до утра 1 декабря. В ходе перемирия «Хамас» отпустил 78 израильских женщин и детей, 30 заложников из других стран, а Израиль — 240 палестинцев из тюрем. 19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти готовы к новому гуманитарному перемирию ради освобождения израильских заложников.
С 12 ноября из зоны палестино-израильского конфликта силами МЧС России было эвакуировано 1124 человека с гражданством РФ и их близких, в том числе 518 детей. 18 декабря пресс-служба министерства сообщила о доставке из Египта заключительной группы из 73 россиян.