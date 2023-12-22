Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Выданный Азербайджаном организатор банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапирован в северную столицу, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — информирует ведомство.
Об экстрадиции Азербайджаном Мамедова Генпрокуратура сообщала 15 ноября, он был помещен в СИЗО в Дагестане. Мамедову вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия).
В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей — выходцев из Азербайджана — нападала на прохожих, била и оскорбляла их.
Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.
Всего, как сообщает СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы.
Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения, который в течение месяца скрывался от следствия в Азербайджане. В России он заочно арестован.