Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург

Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.