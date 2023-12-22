Коммунальная авария оставила целый район в Самаре без холодной воды

— Из-за аварийной ситуации на сетях ООО «СКС» произошло отключение ХВС по всему району. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы водоснабжения. Ресурсоснабжающая компания бросила все силы на ликвидацию аварии, — сообщили в администрации Самарского района.