Коммунальная авария оставила целый район в Самаре без холодной воды

В пятницу, 22 декабря 2023 года, в Самаре произошла серьезная коммунальная авария. Из-за этого целый район остался без холодной воды.
— Из-за аварийной ситуации на сетях ООО «СКС» произошло отключение ХВС по всему району. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы водоснабжения. Ресурсоснабжающая компания бросила все силы на ликвидацию аварии, — сообщили в администрации Самарского района.
Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Бойлер поставили у дома № 57 по улице Фрунзе. Глава района Роман Радюков пообещал, что в дальнейшем количество бойлеров постараются увеличить. Восстановить подачу водоснабжения планируется сегодня вечером — ориентировочно в 19:00.