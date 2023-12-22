В Уфе на автомобиль с девушкой в салоне рухнула наледь — СКР проводит проверку

«Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, опрашиваются очевидцы, руководство и работники коммунальных служб. В ходе проверки действиям (бездействию) работников управляющей компании и собственников квартир, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с кровли и конструкций дома, будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.