Появились подробности массовой аварии с пострадавшими в Кстовском округе

Появились подробности массовой аварии с пострадавшими в районе Ближнего Борисово в Кстовском округе. Актуальными данными делятся сотрудники УГИБДД по Нижегородской области.
Выяснилось, что утром 22 декабря на 17 км трассы Нижний Новгород — Саратов произошло сразу 2 ДТП. Причиной стала скользкая дорога.
Первая авария — с участием рейсового автобуса, грузовика и восьми легковушек. Во второй столкнулись 3 легковых машины и грузовик.
По предварительной информации, погибших нет. Пострадали 6 человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru было опубликовано видео с места аварии. Пользователи соцсетей предположили, что на трассе столкнулись целых 26 транспортных средств.\