Мужчина погиб в пожаре на юге Волгограда

«О пожаре диспетчеру стало известно в 19.05. В Красноармейском районе в комнате и коридоре одной из квартир пятиэтажного дома горели домашние вещи. Пламя охватило около 30 квадратных метров. Из здания пришлось эвакуировать 30 человек. Пожарные расчеты шестой пожарно-спасательной части ликвидировали огонь в 19.32. На месте происшествия обнаружили тело мужчины 58-ми лет. Один человек пострадал, его личность в настоящее время устанавливается», — сообщает представитель главка МЧС Дмитрий Доценков.