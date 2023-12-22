Беспощадное убийство семьи с двумя детьми и киллер для друга жены в Турции: В Петербурге задержан известный своей жестокостью бизнесмен

Напомним, в 2018 году Тютина уже задерживали по делу о жестком убийстве семьи его коллеги-бизнесмена. Как удалось доказать следствию, в 2005 году Тютин заказал киллера, который с помощью топора и огнестрельного оружия расправился с четырьмя людьми: компаньоном по бизнесу, его женой, а также с 14-летней дочерью и 7-летним сыном. Заказчика изувера искали долгих 13 лет, пока Тютин не попался на новой попытке организации убийства — хотел устранить сестру своей покойной жены, сражавшейся за ее наследство.