Беспощадное убийство семьи с двумя детьми и киллер для друга жены в Турции: В Петербурге задержан известный своей жестокостью бизнесмен

Скандальный бизнесмен из Петербурга Александр Тютин наступил на те же грабли. 67-летнего предпринимателя вновь задержали в Северной столице за попытку организации убийства конкурента — на этот раз в Турции. По предварительной информации источника spb.kp.ru из правоохранительных органов, мужчина обратился к приятелю с просьбой об устранении знакомого своей новой жены, но тот посчитал предложение диким и сдал заказчика полиции.
Напомним, в 2018 году Тютина уже задерживали по делу о жестком убийстве семьи его коллеги-бизнесмена. Как удалось доказать следствию, в 2005 году Тютин заказал киллера, который с помощью топора и огнестрельного оружия расправился с четырьмя людьми: компаньоном по бизнесу, его женой, а также с 14-летней дочерью и 7-летним сыном. Заказчика изувера искали долгих 13 лет, пока Тютин не попался на новой попытке организации убийства — хотел устранить сестру своей покойной жены, сражавшейся за ее наследство.
В итоге одиозному бизнесмену дали 23 года, но уже через 12 месяцев после приговора, в 2023 году, он вышел на свободу. Поехал отдыхать в Турцию с новой, молодой супругой.
— Но в его голове что-то опять щелкнуло, и он решил заказать еще одно убийство. В этот раз жертва находилась в Турции, где Тютин недавно отдыхал, — поделился с spb.kp.ru источник. — Предпринимателя задержали в кинотеатре за просмотром фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо. Мужчину допросили и отправили в изолятор временного содержания.
В пятницу, 22 декабря, Тютина должны доставить в суд для избрания меры пресечения.