Бывшего свердловского замминистра Дубровина закрыли в СИЗО. Видео

Под стражей Дубровин будет находиться до 27 февраля 2024 года. Государственный обвинитель, говоря о необходимости поместить экс-чиновника под стражу, указывал на то, что у него нет регистрации и недвижимости в России, зато он «осведомлен об обстоятельствах преступления и у него есть устойчивые связи с высокопоставленными должностными лицами в политической сфере», а значит может как-то повлиять на ход следствия.