Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

«Предварительно установлено, что злоумышленник, в последнее время работавший за рубежом, хранил у себя арсенал. Оперативники провели осмотр его гаража и частного дома. Там они обнаружили предметы, схожие с оружием, его основные части, а также порошкообразные вещества», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.