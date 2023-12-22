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Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального МВД задержали жителя Керчи, которого подозревают в изготовлении огнестрельного оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, в последнее время работавший за рубежом, хранил у себя арсенал. Оперативники провели осмотр его гаража и частного дома. Там они обнаружили предметы, схожие с оружием, его основные части, а также порошкообразные вещества», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза подтвердила, что изъято более 500 граммов бездымного пороха, свыше килограмма тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье, два револьвера и два самодельно изготовленных карабина. Также правоохранители обнаружили основные части длинноствольного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.