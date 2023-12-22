В МЧС назвали версии причин пожара в Маркова, где погибла женщина

МЧС назвали версии причин пожара в поселке Маркова, где погибла женщина. Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 15:38 20 декабря, потушить его удалось только в 17:15.
— Рассматриваются две основные версии причины возгорания дома в поселке Маркова Иркутского района, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе регионального Главка МЧС. — Первая — электротехническая, то есть не исключается возможность короткого замыкания в виду неисправности того или иного электроприбора.
Еще одна версия — печное отопление, потому что больше всего прогаров нашли именно возле печи. Сейчас будут проводить пожарно-техническую экспертизу, которая и поможет установить все обстоятельства случившегося.
На пожаре погибла 45-летняя женщина. В тот день она вернулась с работы и легла спать. У нее остались дочь и двое сыновей.