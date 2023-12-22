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Экс-руководителя нацпарка «Таганай» оставили в СИЗО до 10 января

Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексея Яковлева оставили в СИЗО до 10 января 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Яковлева.

«Постановление Центрального районного суда от 21 ноября 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2024 года, оставлено без изменения», — уточнили в пресс-службе облсуда.

Адвокат просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Органами предварительного следствия заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Яковлев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее сообщалось об аресте и действующего директор нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой на тот же период и по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ.

По версии следствия, Яковлев, перейдя на работу в Минприроды России, получал взятки от своей преемницы за общее покровительство по службе.