Отравление детей в лагере в Крыму — сообщение проверяет Роспотребнадзор

Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
В учреждение выехала бригада специалистов территориального отдела по городу Евпатории, проводится расследование информации, которая появилась в социальных сетях.
При этом, по ее данным, в медицинские стационары дети из данного учреждения не поcтупали.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравились восемь детей. Предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.
В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.