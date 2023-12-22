Житель Кубани перепутал авиабомбу с огнетушителем и хотел сдать в металлолом

Авиабомбу в лесу рядом со станицей Холмской в Абинском районе Краснодарского края нашел местный житель. Снаряд был покрыт ржавчиной, поэтому мужчина не понял, что именно он нашел и решил, что это может быть огнетушитель. Увесистый предмет он забрал и отнес в пункт приема металлолома, однако приемщики заподозрили неладное.
«Приемщики обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты ОМОН “Шторм-Юг” идентифицировали находку — осколочно-фугасная авиационная бомба АО-10сч периода Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили», — отметили в пресс-службе ведомства.
По данным управления Росгвардии по Кубани, всего за десять дней специалисты двух инженерно-технических подразделений ведомства уничтожили 14 различных боеприпасов времен ВОВ.