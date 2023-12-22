Житель Кубани перепутал авиабомбу с огнетушителем и хотел сдать в металлолом

Авиабомбу в лесу рядом со станицей Холмской в Абинском районе Краснодарского края нашел местный житель. Снаряд был покрыт ржавчиной, поэтому мужчина не понял, что именно он нашел и решил, что это может быть огнетушитель. Увесистый предмет он забрал и отнес в пункт приема металлолома, однако приемщики заподозрили неладное.