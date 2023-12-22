Травм больше, чем летом от самокатов: Врачи назвали число жертв гололеда за неделю в Петербурге

Число жертв гололеда в Петербурге за последнее время превышает летние показатели травм от происшествий с самокатами, велосипедами и ДТП. Таким наблюдением поделился руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Игорь Беленький.
— В целом, количество травмированных из-за погоды чуть меньше, чем в прошлом году, — сказал он на тематической пресс-конференции в «Интерфаксе». — Это так называемая низкоэнергетическая травма — падение с высоты своего роста. Они, как правило, спровоцированы гололедом. Пострадавших с такими травмами поступает гораздо больше, чем летом от ДТП с самокатами и велосипедами.
Но, по словам эксперта, зимние травмы хоть и неприятные, но менее тяжелые, чем летние.
— За неделю в приемное отделение нашей клиники доставлено 290 пострадавших из-за погоды, — поделился Игорь Беленький. — Кажется, что много. Но госпитализировано было только 29 больных. Остальным помощь либо не понадобилась, либо оказана в амбулаторном режиме. Пока мы работаем в обычном режиме, плановая госпитализация не отменяется. Надеется, что и дальше все будет штатно.
Доктор отметил, что среди тяжелых травм этой зимой превалируют переломы запястий, а так же шейки бедра и вертельной области. Особенно такие травмы опасны для пожилых пациентов.