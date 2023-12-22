Травм больше, чем летом от самокатов: Врачи назвали число жертв гололеда за неделю в Петербурге

— В целом, количество травмированных из-за погоды чуть меньше, чем в прошлом году, — сказал он на тематической пресс-конференции в «Интерфаксе». — Это так называемая низкоэнергетическая травма — падение с высоты своего роста. Они, как правило, спровоцированы гололедом. Пострадавших с такими травмами поступает гораздо больше, чем летом от ДТП с самокатами и велосипедами.