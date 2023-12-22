Киберпедофилу грозит срок за переписку с девочкой из Солигорского района

Жительница Солигорского района сообщила в милицию о том, что с ее 11-летней дочерью через социальную сеть общался киберпедофил, информирует УВД Минского облисполкома.
Выяснилось, что в течение нескольких дней незнакомец созванивался и вел с девочкой переписку непристойного и циничного содержания.
В телефоне ребенка сохранилась переписка. По ней можно сделать вывод о намерениях и интересах злоумышленника.
Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении малолетней.