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Киберпедофилу грозит срок за переписку с девочкой из Солигорского района

Киберпедофил вел переписку с девочкой из Солигорского района, ему грозит срок.
Источник: Комсомольская правда

Жительница Солигорского района сообщила в милицию о том, что с ее 11-летней дочерью через социальную сеть общался киберпедофил, информирует УВД Минского облисполкома.

Выяснилось, что в течение нескольких дней незнакомец созванивался и вел с девочкой переписку непристойного и циничного содержания.

В телефоне ребенка сохранилась переписка. По ней можно сделать вывод о намерениях и интересах злоумышленника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении малолетней.