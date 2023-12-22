Калининградка напала с ножом на пенсионерку, не получив дозы спиртного

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним госпитализирована 82-летняя горожанка с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что травмы женщине нанесла соседка. Злоумышленница ранним утром по предлогом телефонного звонка зашла к знакомой в гости, где нанесла несколько ударов ножом, после чего покинула квартиру пострадавшей. Пенсионерка смогла дойти до соседней квартиры и попросила вызвать медиков.