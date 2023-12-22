Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте

«Действительно, вчера в 22.45 (20.45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолет “Уральских авиалиний”, следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По предварительным данным, какой-либо криминальной составляющей в этой истории нет, из аэропорта мужчину госпитализировали в одну из местных больниц», — сказал собеседник агентства.