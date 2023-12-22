Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно сел в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Действительно, вчера в 22.45 (20.45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолет “Уральских авиалиний”, следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По предварительным данным, какой-либо криминальной составляющей в этой истории нет, из аэропорта мужчину госпитализировали в одну из местных больниц», — сказал собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пассажиру самолета, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск, резко стало плохо, он потерял сознание и, как посчитали очевидцы, перестал подавать признаки жизни. В сводках новостей мужчину и вовсе называли умершим.
«Пассажир не умер, его забрала скорая помощь, сейчас все у него в порядке», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уральских авиалиний».