«Смехом пытались отвлечь ребятишек»: что происходило на детском празднике, когда разбился альпинист в костюме Деда Мороза

Жители высотки на улице Лесопарковой в Челябинске с дрожью вспоминают вечер 21 декабря. На их глазах альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа и разбился насмерть. А сразу после этого во дворе под новогодние песни появились нарядные Дед Мороз и Снегурочка. Очевидцы трагедии рассказали, почему это произошло, правда ли в толпе была жена альпиниста, и почему все смеялись, пока человек умирал.