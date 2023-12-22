«Смехом пытались отвлечь ребятишек»: что происходило на детском празднике, когда разбился альпинист в костюме Деда Мороза

Жители высотки на улице Лесопарковой в Челябинске с дрожью вспоминают вечер 21 декабря. На их глазах альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа и разбился насмерть. А сразу после этого во дворе под новогодние песни появились нарядные Дед Мороз и Снегурочка. Очевидцы трагедии рассказали, почему это произошло, правда ли в толпе была жена альпиниста, и почему все смеялись, пока человек умирал.
Как все произошло
Вечером 21 декабря управляющая компания собрала жителей двора на улице Лесопарковой на новогодний праздник. В программе были конкурсы, песни и, конечно же, появление главного волшебника Нового года.
Ребятишки выполнили задания и стали звать Дедушку Мороза. И увидели его, к своему удивлению, на балконе 24 этажа. По задумке организаторов, он должен был спуститься к детям на тросе.
— Вон Дед Мороз! Как птичка лети. Лети как птичка, — кричал воодушевленный ребенок из толпы.
А женщина рядом с ним словно почувствовала беду и стала кричать, чтобы альпинист не спускался. В следующее мгновение мужчина сорвался и вместе с веревкой полетел вниз. Дети завизжали то ли от страха, то ли не поняв, что произошло.
По неподтвержденной информации, в толпе кричащих и визжащих людей стояла, как громом пораженная, жена альпиниста.
Праздник продолжается
Что удивительно, на этом праздник не прекратился. Гостей ждало продолжение праздничной программы.
— Вышли более нарядные Дед Мороз и Снегурочка. Это так по сценарию было: альпинист в костюме спускается, а из подъезда выходит ведущий Дед Мороз, — рассказывает КП-Челябинск очевидец события.
Мужчина не захотел называть своего имени. Но твердо уверен, что идея была глупой. А пострадал от этой задумки не только альпинист, но и десятки детей.
— Многие не поняли, что случилось. Кто-то кричал, что это была кукла. Но мой сын понял, что это Дед Мороз погиб. Тем более к нему сразу подошли двое каких-то мужчин, — объясняет очевидец.
— Многие не поняли, что произошла трагедия. Какой-то кипиш начал происходить. Люди смехом пытались как-то отвлечь детей, чтобы те не фокусировались на этой ситуации. Но в глазах взрослых был ужас, — добавляет еще одна участница праздника Валерия.
Позже на место трагедии приехали сотрудники скорой помощи и следователи. Но к тому времени многие родители забрали детей домой.