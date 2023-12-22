Руководителю воронежской ГЖИ объявят выговор за провал ликвидации последствий снегопада

Руководителю государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрию Соломахе объявят выговор за неудовлетворительную работу по ликвидации последствий затяжного снегопада в Воронеже. Кроме того чиновник лишится новогодней премии. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в рамках пресс-конференции 22 декабря.