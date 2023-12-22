Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудилась

«По прибытии в район поисковых работ были обследованы лесные массивы в районе Донского и Кленовки. В результате женщина была обнаружена в лесной зоне недалеко от Донского. Как выяснилось, ей стало плохо, мобильная связь отсутствовала», — сказано в сообщении.