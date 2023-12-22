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Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудилась

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. 15 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы разыскать и эвакуировать женщину, которая сутки блуждала в лесу под Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, сообщение о том, что в районе симферопольского села Донского заблудилась женщина, поступило спасателям накануне в 9.30. Выяснилось, что женщина ушла за грибами утром 20 декабря. На поиски отправились четверо спасателей отряда «Крым-Спас».

«По прибытии в район поисковых работ были обследованы лесные массивы в районе Донского и Кленовки. В результате женщина была обнаружена в лесной зоне недалеко от Донского. Как выяснилось, ей стало плохо, мобильная связь отсутствовала», — сказано в сообщении.

Пострадавшую пришлось транспортировать на носилках, после чего спасатели передали женщину сотрудникам скорой медицинской помощи. Поисковая операция длилась более 15 часов и осложнялась тем, что женщина, не дожидаясь спасателей на месте, постоянно перемещалась.

МЧС