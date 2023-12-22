Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудилась

По данным пресс-службы, сообщение о том, что в районе симферопольского села Донского заблудилась женщина, поступило спасателям накануне в 9.30. Выяснилось, что женщина ушла за грибами утром 20 декабря. На поиски отправились четверо спасателей отряда «Крым-Спас».
«По прибытии в район поисковых работ были обследованы лесные массивы в районе Донского и Кленовки. В результате женщина была обнаружена в лесной зоне недалеко от Донского. Как выяснилось, ей стало плохо, мобильная связь отсутствовала», — сказано в сообщении.
Пострадавшую пришлось транспортировать на носилках, после чего спасатели передали женщину сотрудникам скорой медицинской помощи. Поисковая операция длилась более 15 часов и осложнялась тем, что женщина, не дожидаясь спасателей на месте, постоянно перемещалась.