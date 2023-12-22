Студенты Воронежского государственного университета заболели корью

— Если на каком-либо факультете складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, факультеты имеют право самостоятельно принимать решения о переходе на дистант. Эти действия позволяют в дальнейшем избежать её ухудшения, а также обеспечивают доступность и непрерывность образовательного процесса. Такая форма обучения пригодна и для промежуточной аттестации. Существует запрет к участию массовых мероприятиях и к прохождению практики на предприятиях. Данные меры способны ограничить или даже вовсе предотвратить распространение любой вирусной инфекции среди студентов и преподавателей, — рассказали в университете.