Студенты Воронежского государственного университета заболели корью

У нескольких студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) заподозрили инфекционное заболевание — корь. В пресс-службе управления Роспотребнадзора корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что в университете частично ввели дистанционное обучение. Образовательный процесс с применением информационных технологий будет организован до конца 2023 года. Об этом стало известно в пятницу, 22 декабря.
По информации РИА «Воронеж», дистанционное образование ввели на экономическом факультете и факультете прикладной математики, информатики и механики. Корреспондент РИА «Воронеж» обратилась в пресс-службу университета за комментарием.
— Если на каком-либо факультете складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, факультеты имеют право самостоятельно принимать решения о переходе на дистант. Эти действия позволяют в дальнейшем избежать её ухудшения, а также обеспечивают доступность и непрерывность образовательного процесса. Такая форма обучения пригодна и для промежуточной аттестации. Существует запрет к участию массовых мероприятиях и к прохождению практики на предприятиях. Данные меры способны ограничить или даже вовсе предотвратить распространение любой вирусной инфекции среди студентов и преподавателей, — рассказали в университете.
Ранее стало известно, что в Бобровском районе Воронежской области 15-летний подросток заболел корью. Он не был привит. Кровь заболевшего направили на лабораторное исследование в Москву. Диагноз подтвердился.