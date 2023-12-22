Стали известны причины затопления альметьевского роддома

«Это подвал роддома и женской консультации. У людей там вещи хранятся, у персонала, и в целом это место, куда спустили медперсонал. Все в дерьме. Вонь стоит. Не знаю, о каких делах речь, уже неделю так находится, никаких мер никто не принимал», — отметила женщина в социальных сетях.