Стали известны причины затопления альметьевского роддома

Видео, снятое одной из пациенток, появилось в социальных сетях.
В Альметьевске в подвале женской консультации прорвало канализацию. Видео, снятое одной из пациенток, появилось в социальных сетях. Она утверждала, что такая картина в медучреждении уже неделю. Новость стали бурно обсуждать в интернете.
«Это подвал роддома и женской консультации. У людей там вещи хранятся, у персонала, и в целом это место, куда спустили медперсонал. Все в дерьме. Вонь стоит. Не знаю, о каких делах речь, уже неделю так находится, никаких мер никто не принимал», — отметила женщина в социальных сетях.
Чтобы ситуацию прояснить, наша съемочная группа обратилась в пресс-службу главы района. Выяснилось, что засорился основной коллектор на улице Радищева. Сейчас он прочищен и находится в рабочем состоянии.
«Причиной засора стал бытовой мусор, выброшенный в систему канализации. Речь идет о вате, бинтах, влажных салфетках и средствах личной гигиены, которые не растворятся в воде», — отметили в пресс-службе главы района.