По данным ведомства, ранним утром 22 декабря, женщина, управлявшая Range Rover, двигалась со стороны поселения Раздольное в направлении Евпатории по автотрассе «Раздольное — Евпатория». При выполнении обгона на разрешенном участке дороги водитель допустила наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине в попутном направлении.
В результате полученных травм пострадавший скончался. По факту происшествия проводится проверка.
Анастасия Донскова.
В Крыму погиб велосипедист при столкновении с внедорожником
В Крыму скончался 22-летний велосипедист в результате столкновения с внедорожником. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РК.
По данным ведомства, ранним утром 22 декабря, женщина, управлявшая Range Rover, двигалась со стороны поселения Раздольное в направлении Евпатории по автотрассе «Раздольное — Евпатория». При выполнении обгона на разрешенном участке дороги водитель допустила наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине в попутном направлении.