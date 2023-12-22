В Крыму погиб велосипедист при столкновении с внедорожником

По данным ведомства, ранним утром 22 декабря, женщина, управлявшая Range Rover, двигалась со стороны поселения Раздольное в направлении Евпатории по автотрассе «Раздольное — Евпатория». При выполнении обгона на разрешенном участке дороги водитель допустила наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине в попутном направлении.



В результате полученных травм пострадавший скончался. По факту происшествия проводится проверка.



Анастасия Донскова.