Двух женщин сбил автомобилист на пешеходном переходе в Жлобине

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины 58 и 66 лет пересекали проезжую часть в Жлобине по пешеходному переходу, когда их сбило легковое авто. С полученными травмами пешеходов доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Вчера, 21 декабря, в Жлобине примерно в 19.00 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь по ул. Козлова со стороны ул. Фоканова в направлении ул. Первомайской, совершил наезд на 58-летнюю и 66-летнюю женщин, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда женщин с травмами доставили в больницу.
ГАИ призывает всех автомобилистов ответственно подходить к управлению транспортным средством и неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя среагировать и избежать ДТП в случае появления пешехода на проезжей части. Пешеходам при переходе через дорогу следует помнить: прежде чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться в том, что водители их заметили и предоставляют преимущество.