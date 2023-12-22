Двух женщин сбил автомобилист на пешеходном переходе в Жлобине

ГАИ призывает всех автомобилистов ответственно подходить к управлению транспортным средством и неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя среагировать и избежать ДТП в случае появления пешехода на проезжей части. Пешеходам при переходе через дорогу следует помнить: прежде чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться в том, что водители их заметили и предоставляют преимущество.