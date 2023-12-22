В области Абай нашли тело малыша, провалившегося под лед

Спустя 3 часа с момента провала ребенка под лед, добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша.
«Чтобы найти ребенка с места падения вниз по течению реки вручную делались лунки. Тело ребенка находилось в 75 метрах от места падения подо льдом», — говорится в сообщении.
Департамент полиции выражает соболезнования семье погибшего и просят граждан не рисковать жизнью и не выходить на лед.
Сегодня, 22 декабря, в 12.54 о происшествии стало известно участковому инспектору полиции Урджарского района. Ему сообщили, что в селе Таскескен один из детей провалился под лед.