ВС России улучшили положение на Донецком направлении

Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов.