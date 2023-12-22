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ВС России улучшили положение на Донецком направлении

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив более 40 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.

Потери противника за неделю составили:

  • более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • пусковая установка HIMARS;
  • 24 автомобиля;
  • 44 орудия полевой артиллерии.

Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов.

В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:

  • оперативно-тактическую ракету ATACMS;
  • 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха»;
  • три управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 259 беспилотников.