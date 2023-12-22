ВС России улучшили положение на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось отразить 43 атаки украинских штурмовых отрядов возле Белогоровки, Марьинки и поселка Шумы в ДНР. Также российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.
Потери противника за неделю составили:
- более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три танка;
- 17 боевых бронированных машин;
- пусковая установка HIMARS;
- 24 автомобиля;
- 44 орудия полевой артиллерии.
Как уточнили в ведомстве, в период с 16 по 22 декабря российские Вооруженные силы нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам с топливом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия и техники. Помимо этого, удалось поразить центры подготовки и применения дронов, пункты управления и размещения солдат ВСУ, иностранных наемников и националистов.
В свою очередь, средства ПВО сбили за неделю четыре самолета — один Су-27, один Су-25 и два МиГ-29. Также удалось уничтожить два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили:
- оперативно-тактическую ракету ATACMS;
- 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха»;
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 259 беспилотников.