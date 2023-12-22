На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных

«На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства за неделю.
Отмечается. что «нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области».
«Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии», — сообщает МО РФ.