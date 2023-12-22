На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.