Без воды остались 125 многоквартирных домов, семь школ, четыре детских сада, 43 гостиниц, 327 административных зданий, одна котельная и семь частных домов, следует из сообщения казанского «Водоканала».
Кроме того, давление воды понижено в 505 многоквартирных домах, 11 школах, 17 детских садах, 320 административных зданиях, 11 больницах, 21 котельной.
Как пояснили в «Водоканале», отключение связано с проведением аварийных работ на магистральном водопроводе диаметром 900 мм 1971 года постройки на улице Салимжанова.
«Водоканал» обещает доставлять воду цистернами по заявкам потребителей.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
В Казани центр города на сутки отключили от водоснабжения
В Казани в пятницу, 22 декабря, на сутки — до 10:00 субботы — отключили от водоснабжения пользователей в Приволжском, Вахитовском и Советском районах города.
Без воды остались 125 многоквартирных домов, семь школ, четыре детских сада, 43 гостиниц, 327 административных зданий, одна котельная и семь частных домов, следует из сообщения казанского «Водоканала».