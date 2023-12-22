В Казани центр города на сутки отключили от водоснабжения

Без воды остались 125 многоквартирных домов, семь школ, четыре детских сада, 43 гостиниц, 327 административных зданий, одна котельная и семь частных домов, следует из сообщения казанского «Водоканала».



Кроме того, давление воды понижено в 505 многоквартирных домах, 11 школах, 17 детских садах, 320 административных зданиях, 11 больницах, 21 котельной.



Как пояснили в «Водоканале», отключение связано с проведением аварийных работ на магистральном водопроводе диаметром 900 мм 1971 года постройки на улице Салимжанова.



«Водоканал» обещает доставлять воду цистернами по заявкам потребителей.



Полина Петрова, «Ъ-Казань».