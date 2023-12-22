Минобороны сообщило о 39 групповых ударах за неделю по объектам ВСУ

«В период с 16 по 22 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», — говорится в сообщении.
Удары также наносились по центрам подготовки и применения БПЛА, пунктам размещения и управления подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты были, как утверждается, поражены.
За неделю были сбиты один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины, а также два вертолета Ми-24 и один Ми-8. Были перехвачены 259 беспилотников, одна ракета ATACMS и 30 снарядов систем залпового огня HIMARS.
На Донецком направлении с 16 декабря ВС России улучшили своей положение по переднему краю, отразив при этом в общей сложности 43 атаки в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка. Огневое же поражение было нанесено подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.
За этот период российскими войсками было отражено 53 атаки ВСУ на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области, потери противника включают, среди прочего, два танка Leopard производства ФРГ. На Краснолиманском направлении украинские штурмовые группы предприняли 13 атак в в районах сел Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино в ЛНР и Торское в ДНР.
На Южнодонецком направлении было отражено десять атак ВСУ, а на Запорожском — шесть. Российские же силы на Херсонском направлении пресекли очередные две попытки противника высадить диверсионные группы на левом берегу Днепра.
21 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе сообщил, что российские войска держат активную оборону в зоне проведения спецоперации, постоянно расширяя зоны контроля на всех направлениях. Основной задачей ВС России, подчеркнул Герасимов, в этом году стало отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, которое в итоге провалилось.