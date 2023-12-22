Минобороны сообщило о 39 групповых ударах за неделю по объектам ВСУ

На Донецком направлении с 16 декабря ВС России улучшили своей положение по переднему краю, отразив при этом в общей сложности 43 атаки в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка. Огневое же поражение было нанесено подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки.