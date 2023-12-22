Водитель из Рудного протащил полицейского на капоте за замечание

Около часа дня в городе Рудном водитель Toyota остановился под знаком «парковка для инвалидов». Патрульный полицейский, заметивший нарушение подошел к автомобилю и сделал замечание водителю. Последний отреагировал агрессивно и пытался скрыться с места происшествия. Полицейский преградил путь автомашине, но водитель умышленно продолжил движение на сотрудника. Он наехал на полицейского и провез его на капоте около 50 метров, после чего скрылся.
Незамедлительно была установлена личность водителя. Ориентировки поступили всем полицейским нарядам. Оперативные группы также были направлены по местам его возможного нахождения. В результате через короткое время он был задержан и доставлен в управление полиции.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 380 Уголовного кодекса РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» с наказанием до четырех лет лишения свободы.