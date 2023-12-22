В Тольятти девушка пострадала при падении глыбы льда. Она упала горожанке на голову, когда та проходила мимо одного из домов. Информация об этом появилась в соцсетях в четверг, 21 декабря 2023 года. Ею уже заинтересовались следователи.
— Девушка получила травму головы при падении льда. По предварительным данным, угрозы ее жизни и здоровью сейчас нет, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти начал доследственную проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.