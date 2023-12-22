В Пермском крае 4-месячный ребенок умер после реакции Манту

В ночь на 13 декабря у девочки поднималась температура, которую сбивали лекарствами. Утром в среду ЛОР исключил отит, в тот же день маме снова дали направление в инфекционное отделение. В этот раз их положили в больницу. Как рассказала журналистам молодая мама, в стационаре у дочки взяли тест на коронавирус (он окажется отрицательным), поставили литическую смесь, чтобы снизить высокую температуру. Через несколько часов у ребенка по всему телу появилась сыпь. А к вечеру состояние еще ухудшилось, малышка капризничала и не могла заснуть. Тогда медсестра сделала ей укол дротаверина, после чего девочка уснула.