В Пермском крае 4-месячный ребенок умер после реакции Манту

«Каждый такой случай находится на особом контроле министерства здравоохранения Прикамья», — подчеркнули в ведомстве.
Подробно о трагедии в больнице Коми-Пермяцкого округа рассказала газета «Парма-Новости». По словам мамы, 11 декабря ее дочке сделали пробу Манту. В ночь на вторник у малышки поднялась температура, мама дала ее жаропонижающее средство. Оно подействовало, девочка уснула. Однако утром температура опять повысилась — уже до 39 градусов. Приехавшие на вызов медики скорой не исключили, что это может быть реакция на пробу Манту. Девочки поставили жаропонижающую свечу. Участковый педиатр направил ребенка в инфекционное отделение, однако 12 декабря маму с младенцем не стали госпитализировать. Дежурный врач направила их к ЛОРу, предположив отит.
В ночь на 13 декабря у девочки поднималась температура, которую сбивали лекарствами. Утром в среду ЛОР исключил отит, в тот же день маме снова дали направление в инфекционное отделение. В этот раз их положили в больницу. Как рассказала журналистам молодая мама, в стационаре у дочки взяли тест на коронавирус (он окажется отрицательным), поставили литическую смесь, чтобы снизить высокую температуру. Через несколько часов у ребенка по всему телу появилась сыпь. А к вечеру состояние еще ухудшилось, малышка капризничала и не могла заснуть. Тогда медсестра сделала ей укол дротаверина, после чего девочка уснула.
Ночью 14 декабря ее мама услышала, что ребенок кряхтит и задыхается, у девочки посинели руки и ножки. Женщина попросила разбудить врача. Малышке поставили литическую смесь, а через 40 минут сделали укол гормона. Но девочке не становилось лучше. Тогда ребенку понесли в реанимацию. Но спасти его там врачи не смогли.
Сейчас родные погибшей девочки хотят обратиться во все инстанции, чтобы найти правду и наказать виновных в смерти младенца.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на пожаре в Пермском крае мама не смогла спасти 3-летнюю дочь, ее тело нашли в шкафу. Также «ФедералПресс» сообщал, что пермские хирурги первыми в мире выполнили уникальную операцию на сердце 3-летней девочки из Ярославской области.