В Ташкенте задержали закладчика. Он рассказал, что его заставили этим заниматься. Видео

«Увидел рекламу в Telegram, которая обещала высокооплачиваемую работу. Я зашел и зарегистрировался. Меня попросили отправить фото паспорта. Потом я перехотел этим заниматься, но они стали мне угрожать. Сказали, что у них есть мои данные и я должен делать то, что они скажут. Иначе они позовут “спортсменов”, и я пожалею. Сказали, что я смогу выйти из этого, только если они сами разрешат», — сказал задержанный.