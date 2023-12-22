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В Ташкенте задержали закладчика. Он рассказал, что его заставили этим заниматься. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сергелийском районе поймали очередного закладчика наркотиков. Он рассказал, что работодатели вынуждали его заниматься этой грязной работой, угрожая распространением личных данных и расправой, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал «Тошкент».
Источник: Podrobno.uz

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили в Сергелийском районе подозрительного водителя автомобиля «Спарк». При осмотре его вещей правоохранители обнаружили несколько пакетиков с белым порошком.

До задержания мужчина успел спрятать закладки в различных местах района. Все они были обезврежены и изъяты в качестве вещественных доказательств. В свое оправдание мужчина рассказал, что его вынудили заниматься этой работой.

«Увидел рекламу в Telegram, которая обещала высокооплачиваемую работу. Я зашел и зарегистрировался. Меня попросили отправить фото паспорта. Потом я перехотел этим заниматься, но они стали мне угрожать. Сказали, что у них есть мои данные и я должен делать то, что они скажут. Иначе они позовут “спортсменов”, и я пожалею. Сказали, что я смогу выйти из этого, только если они сами разрешат», — сказал задержанный.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.