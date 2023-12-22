В Новочеркасске после хлопка ГВС и пожара эвакуировали жильцов 9-этажки

— Было нарушено остекление квартиры, но несущие конструкции не пострадали. В 15:10 горение потушили на площади в 40 кв. метров. Полностью работы были завершены в 15:06. На месте задействовали 36 человек и 12 единиц техники, — проинформировали в пресс-службе МЧС.