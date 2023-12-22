В Новочеркасске после хлопка ГВС и пожара эвакуировали жильцов 9-этажки

В одной из жилых высоток Новочеркасска, предварительно, произошел хлопок ГВС (газовоздушной смеси). Это привело к пожару, есть пострадавшие. Об этом вечером 22 декабря сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
ЧП произошло около 14:33 на Буденновской, 265. По версии спасателей, на пятом этаже дома случился хлопок ГВС во время отделочных работ, и после этого разгорелось пламя.
— Было нарушено остекление квартиры, но несущие конструкции не пострадали. В 15:10 горение потушили на площади в 40 кв. метров. Полностью работы были завершены в 15:06. На месте задействовали 36 человек и 12 единиц техники, — проинформировали в пресс-службе МЧС.
Известно, что при ликвидации возгорания было эвакуировано 10 человек, спасли двоих. Три человека — двоих взрослых и ребенка — госпитализировали с ожогами в ЦГБ Новочеркасска.