В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему «Панцирь-С» о мост

«Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Сообщается, что зенитная ракетно-артиллерийская батарея при проезде по Пулковскому шоссе 1 июля 2023 года врезалась в пролет железнодорожного моста, поскольку командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый участвовал в СВО и служил в составе контингента ООН в Африке. Также у него на иждивении находятся малолетний ребенок и мать-инвалид. Мужчина осознал вину и раскаялся в содеянном.