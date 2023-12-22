В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему «Панцирь-С» о мост

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый участвовал в СВО и служил в составе контингента ООН в Африке. Также у него на иждивении находятся малолетний ребенок и мать-инвалид. Мужчина осознал вину и раскаялся в содеянном.