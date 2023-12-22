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В Петербурге вынесли приговор военному, разбившему «Панцирь-С» о мост

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение ЗРК «Панцирь-С» при проезде под мостом, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Источник: © РИА Новости

«Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что зенитная ракетно-артиллерийская батарея при проезде по Пулковскому шоссе 1 июля 2023 года врезалась в пролет железнодорожного моста, поскольку командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый участвовал в СВО и служил в составе контингента ООН в Африке. Также у него на иждивении находятся малолетний ребенок и мать-инвалид. Мужчина осознал вину и раскаялся в содеянном.