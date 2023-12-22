Роскомнадзор начал удалять фото с голой вечеринки Ивлеевой

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с голой вечеринки Ивлеевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — заявил депутат. Он также выразил надежду на то, что МВД возбудит в отношении организаторов мероприятия административные дела о пропаганде ЛГБТ.