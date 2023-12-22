Умер соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной

«Когда мы изучаем прошлое Вселенной, наша работа напоминает труд историков и археологов. Ведь мы, так же как и они, пытаемся каждый раз сделать шаг во все более далекое прошлое. Да, в 1980 году мы узнали о возможности существования самой ранней из известных стадий эволюции Вселенной — инфляционной стадии. Но это не есть абсолютное начало всего, и это не значит, что до инфляционной стадии ничего не было», — говорил ученый в интервью изданию «Научная Россия» в сентябре 2020 года.