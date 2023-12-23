В Киеве задержали главу управления Минобороны по делу о хищении

В феврале одного из руководителей подразделения Минобороны Украины обвинили в хищении более 36 млн гривен. Кроме того, находясь в должности замруководителя подраздления он подписал фиктивный акт приемки осмтра отремонтированных двигателей, хотя работы проведены не были. Против него возбудили уголовное дело о хищении и служебном подлоге.