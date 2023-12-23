На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

В середине сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила очередное обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке, его обвинили в госизмене, совершенной в условиях военного положения. До этого СБУ заочно предъявила блогеру обвинения в госизмене в апреле. Там заявили, в интервью и выступлениях Подоляки, который сотрудничает с российскими телеканалами и ведет Telegram-канал, имеются факты его подрывной деятельности против Украины.