Под Анапой сняли с мелководья севший на мель сухогруз Blue Shark

19 декабря в Анапе началась операция по освобождению сухогруза Blue Shark. Местные жители рассказали «Известиям», что хотели бы избавиться от севшего на мель корабля, так как его выбросило на ту часть пляжа, куда обычно ходят туристы. Также некоторые рассказали, что опасаются загрязнения моря из-за протечек с судна.