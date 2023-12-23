Минобороны России сообщило об уничтожении на купянском направлении опорного пункта ВСУ

«Постоянно поступают новые боевые команды от командования. Мы занимаем свои рабочие места. Выезжаем на гаубицах на определенную огневую позицию, занимаем ее, готовимся к бою и начинаем работу. После отработки по позициям противника мы покидаем огневую позицию и выкатываемся обратно в место постоянной дислокации. Примерно раз пять-шесть в день», — рассказал командир орудия с позывным Лексус, его цитирует Минобороны.