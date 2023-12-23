Бойцы ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

«Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте в районе Вербового и уничтожили пехоту противника» — сообщили в ведомстве.
Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя. Обнаружение украинских бойцов осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата.
«Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тысяч метров. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем уничтожает противника», — отметили в оборонном ведомстве.